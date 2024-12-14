إمام عاشور أمام الجنح في قضية جديدة بالسنبلاوين

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الدقهلية- مصراوي:

تنظر محكمة جنح السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، في القضية المتهم فيها بسب وقذف أحد جيرانه.

يأتي ذلك بعدما كانت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد قد أصدرت حكماً بانقضاء الدعوى الجنائية ضد اللاعب في قضية أخرى تتعلق باتهامه بالتعدي على فرد أمن داخل مول بمنطقة الشيخ زايد، عقب تصالح الطرفين.

تفاصيل جلسة محاكمة سابقة

وفي القضية السابقة المتعلقة بفرد الأمن، طالب دفاع إمام عاشور ببراءته، بينما تمسك دفاع المجني عليه بالتصالح وفق القانون دون الإفصاح عن قيمة المبلغ الذي دفعه اللاعب للتصالح.

كانت أزمة إمام عاشور مع فرد أمن مول أركان قد انتهت بحكم محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بانقضاء الدعوى بالتصالح، وإلغاء حكم أول درجة الذي قضى بحبس اللاعب 6 أشهر بتهمة الضرب.

أزمة إمام عاشور الأخيرة مع الأهلي

وفي سياق متصل، كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس عودة اللاعب إمام عاشور إلى تدريبات النادي الأهلي الجماعية بعد انتهاء أزمته الأخيرة مع النادي، مؤكدًا استئناف اللاعب لأنشطته مع الفريق الأول بشكل طبيعي.