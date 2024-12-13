بالصور- ختام بطولة الملاكمة لطلاب جامعة الأقصر

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الأقصر - محمد محروس:

اختتمت بطولة الملاكمة لطلبة وطالبات الكليات؛ والتى نظمتها إدارة النشاط الرياضي برعاية الشباب المركزية تحت إشراف الدكتور وائل الصغير، مدير الإدارة والكابتن عمرو أبوالقاسم، والكابتن مصطفى الدالي؛ والتي أقيمت على حلبة الملاكمة بنادي المدينة المنورة بمحافظة الأقصر.

وأسفرت نتائج البطولة عن فوز إسلام اشرف محمد "حاسبات ومعلومات" بالمركز الأول في وزن 65 ك، وزياد علاء الدين "علوم" بالمركز الثاني.

وفي وزن 70 ك، حقق حسني الحسيني احمد ( اثار) مركز أول، أما في وزن 75 ك، حقق أحمد صفوت مصطفي "آثار" المركز الأول، وفي وزن 85 ك، أحرز محمد قويان محمد ( اثار) مركز اول.

فيما حققت روان عبد الفتاح محمد ( علوم) مركز اول، ورحمة جمال صلاح (اثار) مركز ثاني، "بنات وزن 57 ك".

ووجهت رئيس الجامعة الشكر والتقدير للجنة المنظمة للبطولة، ووعدت بتكريمهم وتكريم الطلبة والطالبات الحاصلين على مراكز ولمشاركتهم الفعالة فى البطولة، كما وجهت الشكر والتقدير لرئيس مجلس إدارة نادى المدينة المنورة ورئيس منطقة الأقصر للملاكمة؛ لاستضافة البطولة وحسن تعاونهم المستمر لدعم الأنشطة الرياضية بجامعة الأقصر.