إحالة أوراق قاتل شقيقه بالدقهلية إلى المفتي

الدقهلية - رامي محمود:

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، إحالة أوراق "أحمد.ع.م.ع.ش"، و"عبدالهادى. ف.ع.م.ع"، إلى مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي فى قرار إعدامهما، وحددت جلسة ١٦/١/٢٠٢٥ للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار ممدوح أحمد عبدالدايم، وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم رضا، وعمرو عبد المنعم دياب، وسكرتارية عماد حمدي الجميل، ووليد العمراوي، وذلك في القضية رقم 19708 لسنة 2023 جنايات دكرنس العقيدة برقم 2516 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.

وكان المستشار المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، أحال القضية لـ المحاكمة الجنائية بعد اكتمال التحقيقات واعتراف المتهم وتمثيل الجريمة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، فى وقت سابق، القبض على المتهم بالتخلص من شقيقه بعد دهسه بسيارته بسبب خلافات على الميراث، وذلك عقب هروبه بعد ارتكابه الواقعة.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة دكرنس من مستشفى طوارئ المنصورة، بوصول شخص يدعى "محمود. ع"، ويبلغ من العمر 54 عامًا، تاجر مواشي، مقيم ببندر دكرنس، مصابًا بإصابات شديدة في العمود الفقري والنخاع الشوكي، وجروح وكسور متفرقة، وتوفي بعد 3 أسابيع من محاولات علاجه.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس لمكان البلاغ، واتهمت أسرة المتوفى، شقيقه ويدعى "أحمد.ع"، ويبلغ من العمر 52 عامًا، تاجر مواشي، مقيم ببندر دكرنس، بمحاولة التخلص منه وصدمه بسيارته خلال استقلاله دراجة بخارية في طريق عودته من عمله في الأرض الزراعية، وذلك على إثر خلافات بينهما بسبب الميراث وجرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى، وإيداعه ثلاجة حفظ الموتى.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19708 لعام 2023 جنح دكرنس، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.