محافظ أسوان: "الدولي لأفلام المرأة" سيكون له طابع خاص هذا العام

أسوان – إيهاب عمران:

قال اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إن المحافظة جاهزة لاستقبال ضيوف الدورة التاسعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والتي ستعقد في الأول من شهر مايو القادم بعنوان "كوكب الشرق أم كلثوم" بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيلها.

وأضاف أثناء لقائه السيناريست محمد عبد الخالق، رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي حسن أبو العلا، مدير المهرجان، بحضور المهندس عمرو لاشين، نائب المحافظ، أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة أصبح أحد العلامات الفنية البارزة لزهرة الجنوب على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، باعتبارها مركز الثقافات والحضارات المتعاقبة.

وأشار إلى أن المهرجان سيكون له طابع خاص هذا العام من خلال الإعداد والتنظيم الجيد والمتميز له لإخراجه بالشكل المشرف والراقي، مؤكداً على أن ضيوف المهرجان من المصريين والعرب والأجانب سيشاهدون عروس المشاتي في ثوبها الجديد بعد ملحمة التطوير والتجميل التي شهدتها المحافظة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للارتقاء بعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية.

وأوضح المحافظ أن مهرجان أسوان لأفلام المرأة، إضافة هامة وحدثًا سنويًا لصناعة السياحة، ينتظره أهالي المحافظة في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده عروض الأفلام وجلسات منتدى نوت لقضايا المرأة بمشاركة مئات الفتيات والشباب من أبناء أسوان في ورش المهرجان المتنوعة والتي حققت نجاحات كبيرة في الدورات السابقة.

من جانبهما، ووجه محمد عبد الخالق، وحسن أبو العلا، الشكر والتقدير لمحافظ أسوان على رعايته ودعمه للاهتمام بإنجاح فعاليات المهرجان في دورته التاسعة، وتحقيق أهدافه ورسالته السامية بشكل رائع، ومتابعته لكافة التفاصيل المتعلقة بالتنظيم، وتذليل أي عقبات بفكر ورؤية مستنيرة، مؤكدين على أن محافظة أسوان تعتبر شريكًا رئيسيًا في هذا الحدث الفني والثقافي الذى ينقل للعالم صورة حضارية وحقيقية عن أهالي أسوان الذين يقدرون الفن والثقافة.