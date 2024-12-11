أغذية فاسدة ومنشآت تستوجب الغلق.. "صحة الدقهلية" تشن حملات تفتيشية على المحال

الدقهلية- رامي محمود:

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الدقهلية، قيام إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضى، تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولي وكيل المديرية للطب الوقائي بشن حملات تفتيشية على 271 منشأة تبين أن 63 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين، مشددًا على تطبيق القانون لردع المخالفين.

وأوضحت الدكتورة لبنى عابد، مدير إدارة مراقبة الأغذية، أنه جرى تحرير 176 محضرًا، وسحب 78 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم إعدام 872 كيلو أغذية متنوعة و329 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الأدمي ووجود تغير في الخواص الطبيعية لها.