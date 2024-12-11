محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية ومواد غذائية لـ 200 حالة إنسانية

المنوفية- أحمد الباهي:

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، بإرسال مساعدات مالية وعينية عاجلة لعدد 100 حالة من الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة إلى منازلهم مراعاة لظروفهم الصحية الشديدة وتخفيف العبء عن كاهلهم، وذلك بعد فحص أوراقهم من خلال لجنة المساعدات.

واستكمالا لسلسلة لقاءات "رد الجميل"، التقى صباح اليوم محافظ المنوفية بأكثر من 100 حالة أخرى مستحقة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لحل شكواهم والتعرف على مطالبهم، وسلمهم مساعدات مالية وعينية من مواد غذائية ولحوم نظرًا لأحوالهم المعيشية الصعبة، ليصل إجمالي قيمة المساعدات 800 ألف جنيه، جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، النائب محمود شرارة عضو مجلس الشيوخ، ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والتموين والصحة والعمل.

وفي أجواء يسودها الفرحة والسرور، استمع المحافظ لكافة مطالب المواطنين ووجه الأجهزة المعنية بسرعة حلها فورًا كل في قطاعه، كما أمر المحافظ بصرف كراسي متحركة لعدد من ذوي الهمم مراعاة لظروفهم الصحية والمساهمة في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، مكلفًا وكيل وزارة الصحة بالتواصل مع الأسرة وتقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم وتحويل 17 حالة مرضية إلى مستشفيات المخ والأعصاب و رمد شبين الكوم ومنوف العام والسادات لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لهم.

وكذا تحويل 4 حالات أخرى إلى التأمين الصحي لتسهيل إجراءات صرف العلاج على نفقة الدولة، فيما وجه المحافظ مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة المواليد لأكثر من 35 أسرة حتي يتمكنوا من صرف السلع التموينية المدعمة، وموجهًا وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ 16 حالات تعينهم على متطلبات الحياة المعيشية، وكذا تكليف وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع عدد من الحالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية.