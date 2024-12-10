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محمد صبحي: دور الفن في تغيير المجتمع بإظهار الإيجابيات وليست السلبيات

04:52 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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    ندوة بناء الإنسان بحضور محمد صبحي (4)
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    ندوة بناء الإنسان بحضور محمد صبحي (5)
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    ندوة بناء الإنسان بحضور محمد صبحي (6)
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    ندوة بناء الإنسان بحضور محمد صبحي (7)
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    ندوة بناء الإنسان بحضور محمد صبحي (8)
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    ندوة بناء الإنسان بحضور محمد صبحي (10)
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بني سويف- حمدي سليمان:

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، فعاليات ندوة بناء الإنسان "الفن والثقافة"، بحضور الفنان محمد صبحي، والمخرج محمد مبارك، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وسط حضور لافت من الطلاب .

وأكد الفنان محمد صبحي عن كيفية بناء الإنسان ثقافيا وفنيا، مؤكدا على أهمية الثقافة والفن كونهما من أبرز الروافد لبناء الشعوب، وأشار أن بناء الوعي يعد من أهم عناصر التنمية.

وأشار إلى أن التنمية المستدامة ومفهومها الصحيح، تعني أنك تعيش اليوم، وتكون واثقا بأنك ستخدم الأجيال القادمة، لافتاً إلى دور الفن في تغيير المجتمع بإظهار الإيجابيات وليست السلبيات في الأعمال الفنية.

من جانبه أكد رئيس الجامعة على حرص الجامعة على استضافة الشخصيات العامة البارزة والمؤثرة في المجتمع، لتثقيف الشباب الجامعي، وتنمية وعيهم في مختلف مجالات الحياة، مشيراً إلى أن الندوة تسلط الضوء على مدى ارتباط الفن ببناء وتكوين الإنسان، حيث يعد بناء الإنسان أهم محاور تنمية المجتمع من خلال نشر الفن الراقي، كما يعتبر الفن عنصراً رئيسيا في بناء شخصية الفرد واكتساب أنماط سلوكية عبر تفاعله مع مختلف الفنون.

ندوة بناء الإنسان محمد صبحي دور الفن في تغيير المجتمع
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