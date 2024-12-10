"خصومة بسبب لعب العيال".. لجنة عرفية تُهجر أسرة وتلزمهم بدية مليون جنيه في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أنهت لجنة عرفية خصومة بين عائلتين بإحدى قرى مركز سيدي سالم في كفر الشيخ، بسبب مشاجرة بين طفلين أثناء اللهو.

وأسفرت الواقعة عن وفاة طفل بالمرحلة الإعدادية على يد زميله إثر وقوع مشاجرة بينهما أدت إلى اعتداء الطفل المتهم على زميله المجني عليه بالضرب في أماكن حساسة نتجت عنها وفاته.

وكانت اللجنة العرفية شُكلت من محمد أحمد المسيري، رئيسًا، وعضوية محمد شلبي، ومحمد أبوزيد جاويش، والدكتور محمد القن، واللواء مرشدي خضر، وبتنسيق من محمد السعيد عبيدي، من رموز اللجان العرفية في محافظة كفر الشيخ، وذلك لإنهاء الخلافات والخصومة بين كل من "ع.م.م.م"، طرف أول، و"ع..م.م.ن"، و"م.ع.م.م.ن"، طرف ثان.

وقررت اللجنة عقب الاستماع لشهود الواقعة ترحيل أسرة الطفل المتهم نجل الطرف الثاني بأفراد الأسرة كاملة إلى خارج الوحدة المحلية التي يقيمون بها، وتحديد دية الطفل المتوفي نجل الطرف الأول بمليوني جنيه يخصم منها مبلغ مليون جنيه مقابل ترحيل والد الطفل المتهم بأفراد الأسرة لتصبح صافي الدية مبلغ مليون جنيه.

وألزمت اللجنة والد الطفل المتوفي بتحرير محضر صلح يقر فيه بالتصالح مع والد الطفل المتهم في ذات القضية مع إلزامه بالتنازل عن الحق المدني بخصوص الواقعة، وإلزام أفراد العائلتين بعدم التعدي على كلاهما، وفي حالة ثبوت أي من صور تعدي كل طرف على الآخر توقع عليه غرامة قدرها نصف مليون جنيه.

وحددت اللجنة العرفية ضمن قراراتها توقيع غرامة مليون جنيه شرط جزائي غير خاضع لتقدير المحكمة على أي طرف في حالة تأجيله أي قرارات اللجنة، وثبوت إخلاله بها.

تعود التفاصيل عندما حدثت مشاجرة بين طفلين في المرحلة الإعدادية بقرية أبوغنيمة التابعة لمركز سيدي سالم في كفر الشيخ تعدى أحدهما على الآخر بالضرب في أماكن حساسة أسفرت عن وفاته، وتداولت القضية داخل أروقة النيابة العامة.