الإعدام لقاتل والدته في قنا

قنا – عبدالرحمن القرشي:

أصدرت محكمة جنايات نجع حمادي حكمًا بالإعدام شنقًا بحق شاب أقدم على قتل والدته عمدًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وتامر يحيى محمد، وبحضور سكرتارية أبو المعارف عبد الشافي سلام وأحمد صالح أبو سحلي، وذلك بعد أخذ الرأي الشرعي في إعدام المتهم.

تعود الواقعة إلى 15 أغسطس 2022، حين وجهت جهات التحقيق للمتهم أبو المجد. م.م، البالغ من العمر 27 عامًا، تهمة قتل والدته عبلة. ج.ي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

كشفت التحقيقات أن المتهم، الحاصل على دبلوم زراعة، فقد معاني الإنسانية عندما قرر التخلص من والدته التي أفنت حياتها في تربيته، فقام بخنقها حتى فارقت الحياة إثر خلافات عائلية.

تمت إحالة القضية التي تحمل رقم 24677 لسنة 2022 جنح مركز شرطة نجع حمادي، والمقيدة برقم 3070 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات. وبعد محاكمة استندت إلى الأدلة الجنائية والاعترافات، صدر الحكم بإعدام المتهم شنقًا ليكون عقابًا على جريمته البشعة.