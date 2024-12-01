ضبط بقال تمويني استولى على 6 أطنان سكر وزيت مدعم بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري:

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، بقالًا تموينيًا بتهمة الاستيلاء على نحو 6 أطنان من السكر والزيت التمويني المدعم والتصرف في الحصة التموينية في غير الغرض المخصصة له.

وقال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بالإسكندرية، إن إدارة تموين شرق نفذت بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين حملات مكثفة للرقابة التموينية على أماكن تعبئة المواد الغذائية والبقالين التموينيين وقطاع أسواق السجائر.

وأضاف القلش، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن الحملات أسفرت عن تحرير محضر لبدال تمويني تصرف في كميات كبيرة من السلع التموينية، وهي "3495 كيس سكر تمويني بوزن 1 كجم للكيس، بإجمالي وزن 3495 كجم؛ بالإضافة إلى 3192 زجاجة زيت تمويني بسعة 800 مللي، بإجمالي وزن 2553.6 كجم" وقدرت إجمالي الأوزان للسلعتين بنحو 6048.6 كيلو جرام.



وأشار إلى أن الحملات أسفرت أيضا عن ضبط ورشة لتعبئة مواد غذائية بدون ترخيص وتحريز 90 شيكارة كسر أرز بوزن إجمالي 2250 كجم غير صالح للاستهلاك الآدمي؛ 21 شيكارة أرز بوزن إجمالي 525 كجم بدون تاريخ إنتاج أو صلاحية، 105 جوال أرز معبأ بوزن إجمالي 2100 كجم.

كما جرى تحرير محضر ضبط متجر بتهمة حيازة سجائر أجنبية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها، والتحفظ على 259 علبة سجائر متنوعة، فيما جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

من جانبه أكد المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، استمرار جهود المديرية بتشديد الرقابة التموينية على أماكن تعبئة المواد الغذائية والبقالين التموينيين ومختلف الأسواق.