لمدة 3 أيام.. أوقاف كفر الشيخ تٌطلق فاعليات حول خطورة الهجرة غير الشرعية

كفر الشيخ- إسلام عمار:

أعلنت مديرية الأوقاف في كفر الشيخ، اليوم الأحد، انطلاق فاعليات الأسبوع الثقافي الدعوي بمسجد الشهيد رياض، بمدينة الرياض التابع لإدارة الرياض غرب، حول خطورة الهجرة غير الشرعية لمدة ثلاثة أيام.

يأتي ذلك فى إطار الدور الديني والوطني والتثقيفي لوزارة الأوقاف المصرية، برعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، ومتابعة الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ.

وتتضمن الفاعلية محاضرة هامة عن مدى خطورة الهجرة غير الشرعية، يلقيها الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بأوقاف كفرالشيخ، والدكتور جمعة محمد السيد بيومي، إمام وخطيب بأوقاف الرياض.

ومن المقرر أن يجرى افتتاح الأسبوع الثقافي الدعوي التوعوي المهم بآيات من الذكر الحكيم للشيخ عبدالفتاح محمد العربي، القارئ بالإذاعة والتلفزيون، ويقدم له في يومه الأول الشيخ حسن عاشور، مدير إدارة الرياض غرب.