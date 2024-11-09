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مصرع شاب غرقا في مياه بحر يوسف ببني سويف

06:11 م السبت 09 نوفمبر 2024

أرشيفية

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بني سويف-حمدي سليمان:

لقى شاب مصرعه، اليوم السبت، غرقا في مياه بحر يوسف بقرية منهرو التابعة لمركز إهناسيا محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بمصرع "حمادة.أ.ن"، 30 عامًا، غرقا، أثناء استحمامه في مياه بحر يوسف، في نطاق قرية منهرو، وجرى انتشال الجثمان بمعرفة الأهالي، ونقله إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

بتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، وتحرر محضر بالواقعة.

مصرع شاب غرق شاب بحر يوسف بني سويف
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