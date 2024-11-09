بالأسماء.. 12 مصابا في انقلاب أتوبيس ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 12 شخصا بإصابات مختلفة، في حادث انقلاب أتوبيس على طريق "الزعفرانة- بني سويف"، أمام مطار أبو عريضة، اليوم السبت.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب أتوبيس قادما من سمالوط إلى دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، على طريق "الزعفرانة- بني سويف"، أمام مطار أبو عريضة، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت 9 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، و تبين أن الحادث أسفر عن إصابة خلف جنيد زكي، 29 عامًا، ومريم إيميل عادل، 22 عامًا، جروح وكدمات، وأرنست ممدوح مرجان، 39 عامًا، جروح وكدمات، وشيرين سعد عبد الشهيد، 21 عامًا، جروح وكدمات، وعز نادي سوريال، 40 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم، وكارولين سمير شكري 22 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم.



كما أصيب في الحادث كل من: شيري إسحاق يوسف، 21 عامًا، اشتباه كسر بالعمود الفقري، وسارة سمير حنا، 35 عامًا، سحجات وكدمات، ومريان عيسى هارون، 22 عامًا، كدمات بالصدر، وجنتياف نبيل محروس، 22 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، ومارسيل يوسف نادي، 20 عامًا، كدمات بالظهر، وحنان نصيف متى، 49 عامًا، سحجات وكدمات، وجميعهم مقيمين بمركز سمالوط بمحافظة المنيا.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.