محافظ جنوب سيناء يلتقي ممثلي كبرى الشركات السياحية باليونان

جنوب سيناء – رضا السيد :

عقد الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا في العاصمة اليونانية أثينا مع عدد من ممثلي الشركات السياحية البارزة، بمشاركة السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية باليونان، وحضور هالة حمدان، مدير مكتب مصر للطيران بأثينا، للترويج لمقاصد جنوب سيناء السياحية، وتعزيز التعاون مع الجانب اليوناني، وذلك على هامش مشاركة المحافظ في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM لعام 2024.

وتضمن الاجتماع مناقشة آليات تعزيز التعاون للترويج لمقاصد جنوب سيناء السياحية بين السياح اليونانيين، وزيادة التدفقات السياحية من اليونان إلى مصر.

وأعرب ممثلو الشركات السياحية عن اهتمامهم بتقديم عروض خاصة للسياح اليونانيين لزيارة مناطق شرم الشيخ ونويبع وطابا وسانت كاترين ودهب، والتي تتميز بتنوعها وجاذبيتها الفريدة.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن جنوب سيناء تتمتع بالمقومات المتنوعة من السياحة البيئية، وسياحة المغامرات، والسياحة الشاطئية.

وأشاد المحافظ بدور الشركات السياحية في دعم التعاون السياحي بين مصر واليونان، مؤكدًا على أهمية تعزيز هذا الدور لجذب المزيد من السياح، وتقديم تجربة سياحية مميزة تلبي تطلعات الزوار.

وأكد أنه هذه اللقاءات تعد خطوة هامة لتحقيق ضمن محافظة جنوب سيناء لتطوير قطاع السياحة بما يتماشى مع المعايير العالمية، وتعزيز الشراكات الدولية لدعم التنمية المستدامة في المحافظة، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى جعل مصر وجهة سياحية عالمية مستدامة.