على متن"عايدة بلو".. وصول 2100 سائح ميناء الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

وصلت السفينة السياحية "عايدة بلو" التي ترفع علم إيطاليا إلى محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، على متنها 2100 سائح من مختلف الجنسيات، فضلًا عن 100 فرد من البحارة والطاقم الخاص بها، قادمة من ميناء بورسعيد.

كان في استقبال السفينة السياحية كل من اللواء بحري هشام صفوت، نائب رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للتشغيل، وعبد الوهاب محمد، مدير عام مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية وأمل العرجاوي، مدير عام مكاتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية.

وأوضح اللواء بحري أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إنه جرى إنهاء إجراءات وصول السياح في دقائق معدودة وتوجهوا إلى زيارة المزارات والمعالم السياحية بالإسكندرية، مشيرًا أنه من المقرر أن تستكمل السفينة طريقها إلى ميناء رودس باليونان.

ونظمت هيئة تنشيط السياحة بالتنسيق مع ميناء الإسكندرية عروضًا فنية وفلكلورية خلال مراسم استقبال السفينة، نالت إعجاب السياح وتفاعلوا معها بالرقص وترديد الأغاني.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه بتوفير كافة سبل الدعم خلال توجه الوفود السياحية إلى المزارات السياحية بالإسكندرية، وإظهار المدنية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.