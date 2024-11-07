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المنيا تستضيف مؤتمر أدباء مصر بدورته الـ 36

01:17 م الخميس 07 نوفمبر 2024

جانب من اللقاء

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المنيا-جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، استضافة المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته السادسة والثلاثين، على أرض عروس الصعيد بمشاركة جامعة المنيا، وذلك تحت شعار “أدب الانتصار والأمن الثقافي… خمسون عامًا من العبور”، دورة الكاتب الكبير جمال الغيطانى برئاسة الفنان الدكتور أحمد نوار.

وتشارك جامعة المنيا فى فعاليات المؤتمر باستضافة اللقاءات لأكثر من 450 أديباً وباحثاً وناقداً وإعلامياً، بالإضافة إلى نخبة من الشخصيات العامة وممثلي أندية الأدب والأمانة والمكرمين .

وتعقد 6 جلسات بحثية داخل اروقة الجامعة لعرض الأبحاث و المحاور الرئيسية، ويصدر عن المؤتمر خمسة كتب توثق الأبحاث وإبداعات أدباء المنيا، وتشمل كتاباً نقدياً عن إبداعاتهم وكتاباً عن المبدعين المكرمين وذاكرة النشر الإقليمي، إلى جانب جريدة يومية للمؤتمر.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والوفد المرافق له، الذي ضم الدكتور مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، ورحاب توفيق، مدير عام ثقافة المنيا، والشاعر ياسر خليل، أمين عام المؤتمر، والشاعر وليد فؤاد، مدير إدارة المؤتمرات وأندية الأدب.

المنيا اللواء عماد كدواني جامعة المنيا
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