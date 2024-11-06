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من داخل الشبكة الوطنية للطوارئ.. محافظ القليوبية يتابع جهود رفع الإشغالات بالخصوص وشبرا الخيمة

06:43 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محافظ القليوبية يتابع جهود رفع الإشغالات بالخصوص وشبرا الخيمة
  • عرض 6 صورة
    محافظ القليوبية يتابع جهود رفع الإشغالات بالخصوص وشبرا الخيمة
  • عرض 6 صورة
    محافظ القليوبية يتابع جهود رفع الإشغالات بالخصوص وشبرا الخيمة
  • عرض 6 صورة
    محافظ القليوبية يتابع جهود رفع الإشغالات بالخصوص وشبرا الخيمة
  • عرض 6 صورة
    محافظ القليوبية يتابع جهود رفع الإشغالات بالخصوص وشبرا الخيمة
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، من داخل غرفة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، الجهود المكثفة التي قامت بها الأجهزة التنفيذية لمدينة الخصوص وحي شرق شبرا الخيمة في رفع الإشغالات وتراكمات القمامة.

جاء ذلك بناء على التوجيهات الصادرة من محافظ القليوبية خلال الجولة المسائية أمس والتي شدد فيها على رفع كافة الإشغالات من محور الخصوص وشارع الخصوص العمومي وشارع الرشاح وشارع مجمع المدارس.

ووجه محافظ القليوبية بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع بالإضافة إلى شن حملات يومية على مدار اليوم لإزالة الإشغالات والتعديات بشارع الشعراوي ومحور العصار بحي شرق شبرا الخيمة، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وشن حملات مكبرة لإزالة كافة أنواع الإشغالات التي تعيق الحركة وتشويه المظهر الحضاري للمنطقة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين، السكرتير العام، وأحمد عبد الهادي، مدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة.

المهندس أيمن عطية الشبكة الوطنية للطوارئ محافظ القليوبية رفع الإشغالات بالخصوص رفع الإشغالات بشبرا الخيمة
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