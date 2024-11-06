تشيع جثمان لاعب كمال الأجسام المتوفى بحادث سير في المحلة الكبرى - صور

الغربيةـ مروة شاهين:

شيع أهالي مدينة المحلة الكبرى بالغربية، جثمان الشاب بسام صلاح، لاعب كمال الأجسام، الذي لقي مصرعه صباح اليوم الأربعاء، في حادث سير بطريق زفتى - المحلة، من مسجد الباشا بالمحلة الكبرى لمثواه الأخيرة بمقابر العائلة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة على طريق "زفتى - المحلة" أسفر عن وفاة شاب.

انتقلت قوة أمنية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وبفحص البلاغ تبين وفاة شاب يدعى بسام صلاح، لاعب كمال أجسام وطبيب صيدلي، مقيم بمدينة المحلة الكبرى، نتيجة انقلاب سيارة على طريق " زفتى - المحلة" وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.