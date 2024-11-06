إعلان

تشيع جثمان لاعب كمال الأجسام المتوفى بحادث سير في المحلة الكبرى - صور

06:36 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    تشيع جثمان لاعب كمال الأجسام المتوفى بحادث سير في المحلة الكبرى
  • عرض 9 صورة
    تشيع جثمان لاعب كمال الأجسام المتوفى بحادث سير في المحلة الكبرى
  • عرض 9 صورة
    تشيع جثمان لاعب كمال الأجسام المتوفى بحادث سير في المحلة الكبرى
  • عرض 9 صورة
    تشيع جثمان لاعب كمال الأجسام المتوفى بحادث سير في المحلة الكبرى
  • عرض 9 صورة
    تشيع جثمان لاعب كمال الأجسام المتوفى بحادث سير في المحلة الكبرى
  • عرض 9 صورة
    تشيع جثمان لاعب كمال الأجسام المتوفى بحادث سير في المحلة الكبرى
  • عرض 9 صورة
    تشيع جثمان لاعب كمال الأجسام المتوفى بحادث سير في المحلة الكبرى
  • عرض 9 صورة
    تشيع جثمان لاعب كمال الأجسام المتوفى بحادث سير في المحلة الكبرى
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الغربيةـ مروة شاهين:

شيع أهالي مدينة المحلة الكبرى بالغربية، جثمان الشاب بسام صلاح، لاعب كمال الأجسام، الذي لقي مصرعه صباح اليوم الأربعاء، في حادث سير بطريق زفتى - المحلة، من مسجد الباشا بالمحلة الكبرى لمثواه الأخيرة بمقابر العائلة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة على طريق "زفتى - المحلة" أسفر عن وفاة شاب.

انتقلت قوة أمنية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وبفحص البلاغ تبين وفاة شاب يدعى بسام صلاح، لاعب كمال أجسام وطبيب صيدلي، مقيم بمدينة المحلة الكبرى، نتيجة انقلاب سيارة على طريق " زفتى - المحلة" وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الشاب بسام صلاح تشيع جثمان لاعب كمال الأجسام لاعب كمال الأجسام حادث سير طريق زفتى المحلة انقلاب سيارة مديرية أمن الغربية شرطة النجدة الغربية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
محافظ بني سويف يستقبل نائب وزير الصحة ورئيس هيئة تنمية الصعيد

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)