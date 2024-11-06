بالصور- وفود من 4 دول أوروبية وآسيوية تزور تل العمارنة في المنيا

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المنيا- جمال محمد:

استقبلت منطقة تل العمارنة الأثرية، اليوم الأربعاء، وفوداً متعددة الجنسيات من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وسنغافورة في زيارة استكشافية للموقع الأثري.

واستمتع الزوار بجولة غنية بالتفاصيل التاريخية والحضارية، تعكس هذه الزيارات العالمية الأهمية الثقافية التي تتمتع بها آثار تل العمارنة وتساهم في تعزيز السياحة الثقافية، مما يبرز مكانة مصر على خارطة السياحة العالمية .

من جانبه قال اللواء عماد كدواني محافظ المنيا إن المحافظة تشهد اهتمام متزايد بتراثها الأثري والتاريخي، وهذا الرواج السياحي يعكس الجهود المبذولة لتعزيز مكانة المنيا كوجهة سياحية عالمية، ونعمل جاهدين بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات للزوار وضمان تجربة سياحية مميزة."

ووجه المحافظ بتيسير كافة المعوقات أمام الزائرين والعمل على راحتهم وتوفير المناخ السياحي الجاذب، وتقديم الهدايا التذكارية والسياحية لهم، مؤكداً أن المحافظة مستمرة في تطوير بنيتها التحتية وتعزيز البرامج السياحية التي تتيح للزوار فرصة استكشاف التاريخ الغني والمعالم الأثرية الفريدة التي تتميز بها المحافظة.