"عايدة بلو" تصل ميناء بورسعيد وعلى متنها 3100 سائح- صور

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بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد للسفينة السياحية AIDABLU - عايدة بلو- التي ترفع علم إيطاليا، على متنها 2100 راكبا، و1000من طاقم السفينة من مختلف الجنسيات، ضمن رحلات سياحة "اليوم الواحد".

ويبلغ طول السفينة السياحية 252 مترًا وعرضها 38 مترًا وغاطس 7.3 مترًا، وهي مكونة من 15 طابقا لتستوعب 2500 راكب فأكثر.

من جانبه، أكد اللواء محمد أحمد محمود، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، أن هذه السفينة السياحية العالمية تعد الثالثة التي وصلت الميناء على مدار شهر من العام الجاري، ليستقبل الميناء أكثر من 6000 سائح.

ولفت إلى أنه جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لرفع درجة الاستعداد لاستقبال السفينة، معربا عن سعادته بعودة استقبال السفن السياحية التي تُعد أحد مصادر الدخل القومي.

في سياق متصل، كان في استقبال السفينة الربان حسين الشاذلي، رئيس الإدارة المركزية بميناء غرب بورسعيد، الذي أكد أن زيارة مثل هذه السفن إلى الموانئ المصرية يؤكد الثقة في موانئ المنطقة، وقدرتها على استقبال مثل هذه السفن وتأمينها وتقديم كافة الخدمات، ويعمل على جذب المزيد من السفن السياحية والخطوط الملاحية العالمية لزيارة الموانئ المصرية.

يشار إلى أن السفينة "عايدة" ستغادر الميناء في نفس اليوم، عقب نزول الركاب وأفراد الطاقم وتوجهم القاهرة لزيارة المناطق الأثرية والمتاحف المختلفة، ورحلات داخلية بالمحافظة، لاستكمال باقي رحلتهم السياحية إلى ميناء الإسكندرية.