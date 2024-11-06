الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على حريق في سوهاج

كتب- محمد فتحي:

نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حريق في مخزن إطار سيارات بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في سوهاج، إخطارًا من الحماية المدنية يُفيد بنشوب حريق بمخزن إطارات سيارات بشارع الفؤادية بقسم جرجا، في سوهاج.

على الفور انتقل رجال الشرطة والحماية المدنية إلى محل البلاغ، إذ تبين نشوب حريق محدود بمخزن إطارات سيارات والكائن بالطابق الأرضي في إحدى العقارات.

تم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، إذ تبين أن الحريق لم يسفر عنه أي إصابات في الأرواح، وانحصرت التلفيات في احتراق كمية من إطارات السيارات.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.