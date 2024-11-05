بمساحة 3000 متر2.. استرداد 20 قطعة من أراضي الدولة في الإسماعيلية

الإسماعيلية - مصراوي

استردت محافظة الإسماعيلية 20 قطعة أرض بمساحة إجمالية 3001 متر مربع بقرية الحجاز، حيث وجه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ قرارات استرداد الأراضي المتعدى عليها وتطبيق القانون بحزم.

وتم التحفظ على الأراضي المستردة، ومنع التعدي عليها مجددًا، حتى يتم طرحها وفقًا للوائح والقوانين، أو الاستفادة منها في مشروعات خدمية مستقبلية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على أراضي أملاك الدولة، وتعظيم الاستفادة منها، وتنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة.

في سياق متصل، أشار اللواء مجدي عناني، معاون المحافظ للمتابعة ورئيس لجنة استرداد الأراضي، إلى أن عملية الاسترداد تمت من خلال لجنة مكونة من المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، والوحدة المحلية لقرية الحجاز. حيث تم استرداد 20 قطعة، منها 5 قطع بعزبة أبو النور بمساحة 746 متر مربع، و6 قطع بعزبة آدم بمساحة إجمالية 1106 متر مربع، و9 قطع بعزبة العمراني بمساحة 1149 متر مربع، وذلك وفقًا لقانون 144 لسنة 2017 الذي يسمح بسحب الأراضي لعدم الجدية.