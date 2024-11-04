محافظ المنيا يقود حملة مكبرة على الأسواق والمخابز -صور

الدقهلية تنفذ إجراءات عاجلة لتوفير 75 ألف بيضة يوميًا بـ 150 جنيهًا

المنيا-جمال محمد:

قاد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، حملة رقابية مكبرة، اليوم الاثنين، لتفقد الحالة العامة بعدد من الأحياء والشوارع الحيوية بمدينة المنيا ومتابعة الأسواق والمحال والسلاسل التجارية، للاطمئنان على توافر السلع وجودتها، ومدى صلاحيتها والالتزام بالأسعار، وتفقد عدد من المخابز البلدية للوقوف على جودة إنتاج رغيف الخبز وفقا للشروط والمعايير المعتمدة.

تجول المحافظ بداية من أقصى شمال شارع عدنان المالكي متجها جنوبا ماراً بعدد من الشوارع الجانبية الموازية لشارعي طه حسين ورمسيس، تفقد خلالها حالة النظافة موجها بإزالة القمامة أولا بأول، موجهاً بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات ومناشدة أصحاب المحال التجارية بوضع صناديق قمامة أمام المحال، للحفاظ على المنظر الجمالي للمدينة وحماية للصحة العامة للمواطنين، كما شدد على التصدى لأي إشغالات، أو التعدى على حرم الطريق والأرصفة لأنها حق للمواطنين، وتعمل على تيسير حركة المارة وتسهل الحالة المرورية.

وخلال جولته بحي شمال المدينة، توقف المحافظ أمام عدد من الأبراج تحت الإنشاء لمراجعة التراخيص، ومدى الالتزام بإزالة مخالفات البناء، ووضع لافتات تحذيرية توضح أن المكان منطقة عمل لتفادي وقوع حوادث أو إصابة المارة فى الشارع بالقرب من المبنى.

وأثناء مرور المحافظ بشارع عدنان المالكي استوقفه عدد من المواطنين من ساكني المنطقة وأجروا معه حوارا طالبوا فيه بعدد من المطالب الخاصة والإشغالات والنظافة والالتزام بمواعيد غلق المحال والمقاهى، وعلى الفور وجه المحافظ بتنفيذ جميع المطالب وحل المشكلات المقدمة، موجها بصرف إعانة مادية بشكل عاجل لحالة إنسانية لسيدة استوقفت المحافظ وناشدته المساعدة لكونها مدينة ولديها طفلة مصابة بمرض مزمن.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين، وشرطة المرافق وعدد من التنفيذيين بالمحافظة .