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صاحبه كان يعبث بفرد خرطوش.. طلقة طائشة تنهي حياة طالب في سوهاج

10:10 ص الإثنين 04 نوفمبر 2024

فرد خرطوش

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي طالب مصرعه، متأثرًا بإصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ حال عبث صديقه بسلاح ناري، بالبلينا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا، إشارة من المستشفى المركزي بوصول "م .م" 20 عامًا، طالب مصابًا برش خرطوش أعلى الصدر، وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة.

وكشف عم المتوفي، أنه أثناء تواجد ابن شقيقه المذكور بحظيرة ماشية ملحقة بمنزله وبرفقته صديقه "ك. ع" 18 عامًا طالب وحال عبث الأخير بسلاح خرطوش كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابته التي أودت بحياته.

وجرى ضبط السلاح المستخدم في الواقعة، واعترف الجاني بارتكاب الواقعة دون قصد منه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مصرع طالب طلق ناري سلاح ناري محافظة سوهاج خرطوش
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