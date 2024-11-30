حملات تفتيش مفاجئة على المخابز فى الوادي الجديد -صور

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، فجر اليوم السبت، حملات تفتيش مفاجئة على المخابز البلدية بقرى جنوب مدينة الخارجة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

شملت الحملة التفتيشية قرى ناصر الثورة، بولاق، صنعاء، وفلسطين، حيث قام مفتشو التموين بجولات ميدانية مكثفة للتأكد من التزام المخابز البلدية بالمعايير المحددة في إنتاج الخبز البلدي المدعم.

وركزت الحملة على التحقق من جودة الخبز، وزن الأرغفة، الالتزام بالأسعار المعلنة، وتوافر السلع المدعمة.

وأسفرت الحملات عن تحرير 6 محاضر للمخابز المخالفة، تضمنت مخالفات تتعلق بنقص وزن الأرغفة وعدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح للمواطنين.

وأكدت مديرية التموين أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مشددة على أن المخالفات التي تؤثر على حقوق المواطنين لن يجري التهاون فيها.

وصرح المهندس أيمن شريعي، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أن هذه الحملات تأتي في إطار استراتيجية المديرية لضمان تقديم خدمات تموينية متميزة للمواطنين، وتطبيق القوانين بكل حزم لضبط الأسواق والحد من التجاوزات.

وأوضح أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على جودة الخبز البلدي المدعم وضمان وصوله للمواطنين بالمواصفات المطلوبة والأسعار المدعمة.

وأضاف أن مديرية التموين مستمرة في تنفيذ الحملات التفتيشية بشكل مفاجئ ودوري، لضمان الالتزام الكامل من قبل المخابز والأسواق، مع فتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين لتلقي الشكاوى المتعلقة بالخدمات التموينية والعمل على حلها بشكل فوري.

وكان اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قد أصدر تعليمات مشددة إلى مديرية التموين بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية بجميع أنحاء المحافظة، للحد من أي تجاوزات تضر بالمواطنين، ومتابعة توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وأكد المحافظ أن الهدف هو تحقيق التوازن في الأسواق وضمان العدالة الاجتماعية من خلال وصول الدعم لمستحقيه.

ولاقى تحرك مديرية التموين إشادة واسعة من المواطنين الذين أبدوا ارتياحهم لتلك الجهود، خاصة في ظل الحرص على مراقبة جودة الخبز الذي يُعد من السلع الأساسية اليومية.

وأكد عدد من الأهالي أهمية استمرار هذه الحملات لضبط المخالفات التي تؤثر على حقوق المستهلكين.

وفي سياق متصل، أكدت مديرية التموين أنها تعمل على إعداد خطة شاملة لتطوير منظومة الرقابة التموينية بالمحافظة، من خلال تعزيز التعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى، وتكثيف الحملات المفاجئة على مدار الساعة، لضمان تقديم خدمات تلبي احتياجات المواطنين وتحقق رضاهم.

وجهت مديرية التموين بالوادي الجديد عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك رسالة واضحة إلى جميع المخابز والأسواق بضرورة الالتزام بالضوابط والشروط القانونية، محذرة من أن أي تجاوزات سيتم التعامل معها بحزم وفقًا للقوانين.