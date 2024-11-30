شاب يشعل النار في نفسه لمروره بأزمة نفسية ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أقدم شاب على التخلص من حياته، بإشعال النيران في جسده، لمروره بأزمة نفسية في بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة، بقيام "ح.ر.م"، 35 عامًا، مقيم إحدى القرى التابعة لمركز بني سويف، بإشعال النار في جسده، داخل منزله، لمروره بأزمة نفسية، وتدخل المارة واستطاعوا إنقاذه.

انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابته بحروق من الدرجة الثانية في الوجه والرأس.

جرى نقل المصاب إلى المستشفى التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.