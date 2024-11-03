محافظ الإسماعيلية يستقبل النقيب العام لمهندسي مصر لبحث سبل التعاون

الإسماعيلية - مصراوي:

استقبل اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بمكتبه اليوم الأحد، المهندس طارق النبراوي، النقيب العام لمهندسي مصر، خلال زيارته للإسماعيلية لحضور حفل تكريم الطلبة المتفوقين من أبناء المهندسين، وحفل حلف اليمين لخريجي كليات الهندسة، إضافة إلى تكريم الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه من أعضاء النقابة.

حضر اللقاء اللواء مهندس محمود عرفات، الأمين العام لنقابة المهندسين، والمهندس هشام سعودي، وكيل النقابة، والدكتور مهندس معتز طلبة، أمين صندوق النقابة، إلى جانب اللواء مهندس محمد ناصر، عضو مجلس إدارة النقابة العامة، والمهندس أحمد المصري، رئيس النقابة الفرعية بالإسماعيلية.

بدأ محافظ الإسماعيلية اللقاء بالترحيب بالنقيب العام والوفد المرافق، متمنيًا النجاح لمهندسي مصر في أداء مهامهم الوطنية واستمرارهم في مسيرة البناء والتعمير. كما تناول اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين المحافظة ونقابة المهندسين، ودور النقابة المجتمعي وتعاونها مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

من جانبه، أعرب المهندس طارق النبراوي عن شكره وتقديره للمحافظ على حفاوة الاستقبال والدعم المستمر للنقابة الفرعية بالإسماعيلية، مهنئًا إياه على ثقة القيادة السياسية بتعيينه محافظًا للإسماعيلية، ومتمنيًا له التوفيق في مهامه.

واختتم اللقاء بتبادل الدروع التذكارية، حيث قدم محافظ الإسماعيلية درع المحافظة للنقيب العام لمهندسي مصر، الذي قدم بدوره درع النقابة العامة للمحافظ تقديرًا للتعاون المثمر بين الجانبين.