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وكيل أوقاف الإسكندرية يضبط مخالفات بإدارتي شرق ووسط -صور

01:18 م الأحد 03 نوفمبر 2024
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    جولة مفاجئة لوكيل أوقاف الإسكندرية (4)
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    جولة مفاجئة لوكيل أوقاف الإسكندرية (5)
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    جولة مفاجئة لوكيل أوقاف الإسكندرية (6)
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    جولة مفاجئة لوكيل أوقاف الإسكندرية (3)
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    جولة مفاجئة لوكيل أوقاف الإسكندرية (8)
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    جولة مفاجئة لوكيل أوقاف الإسكندرية (9)
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الإسكندرية – محمد عامر:

أجرى الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الأحد، جولة مفاجئة لتفقد سير العمل ومدى انضباط الموظفين بإدارتي أوقاف وسط وشرق الإسكندرية.

ووفقًا لبيان صادر عن مديرية الأوقاف بالإسكندرية، أسفرت الجولة عن رصد عدد من المخالفات بالإدارتين، ووجه وكيل الوزارة بتحويل المخالفات للتحقيق بالشئون القانونية.

وكلف قبيصي العاملين بإدارتي شرق ووسط بالتعاون مع المترددين من الأئمة، والعاملين، ورواد المساجد، مشددًا على التعامل اللائق مع السادة الأئمة مع أهمية دعم الإمام، ورفع معنوياته.

ووجه وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، بتخصيص موظف بمقر الإدارات لذوي الهمم.

وزارة الأوقاف جولة مفاجئة ضبط مخالفات
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