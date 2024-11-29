بسبب كسر ماسورة مياه.. هبوط أرضي في العطارين بالإسكندرية - صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

وقع هبوط أرضي بشارع مرسي بدر بمنطقة العطارين بحي وسط الإسكندرية، بسبب كسر ماسورة مياه شرب، وذلك دون خسائر أو تأثير على حركة المرور أو العقارات المجاورة.

تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية بلاغًا من الأهالي يفيد حدوث هبوط أرضي برصيف شارع مرسي بدر متفرع من شارع فؤاد أمام مكتب بريد العطارين بنطاق الحي.

انتقل مسؤولو الحي رفقة مندوبي شركات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والغاز والمصرية للاتصالات إلى موقع الهبوط، وتبين من الفحص حدوث كسر بماسورة مياه قطر 8 بوصة على عمق 2 متر.

وأوضحت المهندسة زينب السيد، رئيس حي وسط الإسكندرية، أنه جرى إصلاح الماسورة وردم موقع الهبوط بمعرفة مديرية الطرق، لضمان سيولة الحركة المرورية، وسلامة المارة.