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فصل طالب تعدى على زميله بمدرسة ثانوية في الإسكندرية

05:07 م الخميس 28 نوفمبر 2024

مشاجرة طلاب أرشيفية

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الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، عن قرار فصل طالب تعدى على زميله بالضرب، وذلك إثر مشاجرة نشبت بينهما عقب انتهاء اليوم الدراسي بمدرسة نور العلم الثانوية التابعة لإدارة برج العرب التعليمية.

ووفقًا لبيان صادر عن مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الخميس، جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق الطالب المعتدي. وأكد البيان أن الطالب المعتدى عليه تلقى جميع الإسعافات اللازمة والرعاية الصحية الكاملة، حرصًا على سلامته.

وشددت مديرية التربية والتعليم على ضرورة الالتزام باللوائح والانضباط داخل المدارس، لضمان بيئة تعليمية آمنة لجميع الطلاب.

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