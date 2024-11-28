مكتبة الإسكندرية تنظم النسخة الثانية لمؤتمر الذكاء الاصطناعي

الإسكندرية - محمد البدري:

تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري؛ النسخة الثانية من مؤتمر "الذكاء الاصطناعي.. الفرص أمام التحديات" تحت شعار "إطلاق العنان للابتكار"، في الفترة من 2 إلى 3 ديسمبر الجاري.

وذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أن المؤتمر يتناول تأثير الذكاء الاصطناعي في تعزيز ريادة الأعمال في المجالات الخضراء، إطلاق ونجاح الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة بمساعدته، بالإضافة إلى مدى إتاحة الذكاء الاصطناعي للجميع ورحلة رواد الأعمال باستخدامه، هذا وتأثيره على البنية الأساسية لمراكز المعلومات.

وفي مجال الفنون الإبداعية، يطرح المؤتمر محور الدمج بين علم الأعصاب الإدراكي والعمارة الداخلية، وذكاء الإنسان والآلة، وأيضًا دور علم الأعصاب في تطور التصميمات الداخلية للفصول المدرسية، واستكشافات في الذكاء الاصطناعي والممارسات الفنية.

وفي مجال التعليم، يتم تسليط الضوء على التجارب البحثية في تطوير البيئات التعليمية باستخدام الذكاء الاصطناعي، والخطوات العملية لحل المشكلات البحثية، وأيضًا الجامعات الرقمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ورشة عمل بعنوان كيف تبني نموذج عمل مميز في سوق مليء بالتحديات.

ويتناول المؤتمر دور صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في تعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، والتفاهم المتبادل مع الذكاء الاصطناعي، ليأتي بعد ذلك محور الرعاية الصحية والذي سيعرض من خلاله التحديات القائمة والقصص الملهمة عن دور الذكاء الاصطناعي في رسم وتطبيق سياسات الصحة العامة في قارة إفريقيا، والصحة الذكية، ومقدمة في الصحة الرقمية والعمل في التكنولوجيا، ومعالجة الصور الطبية، وتأثير الذكاء الاصطناعي على ممارسة طب الأسنان، وأيضًا كيف يمكن ل "Chatbots" أن تكون بمثابة شركاء في التفكير النقدي التدخل عبر الإنترنت.

كما يناقش المؤتمر محور المنازل والمدن الذكية ليتم التحدث عن دور الذكاء الاصطناعي في أنظمة النقل الذكية، وتحسين خدمة العملاء في المراكز الذكية لخدمة السيارات من خلال إنترنت الأشياء، وربط تربية الأحياء المائية بإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى عرض للنهج المتكامل لبناء مدن مرنة، وأيضًا الحلول المختلفة للمباني الذكية التجارية والسكنية، ثم سينهي المؤتمر فعالياته بورشة عمل بعنوان ريادة الأعمال.. الفرص والتحديات.