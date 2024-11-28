تسمم 3 طالبات جامعيات بسبب طعام فاسد من أحد المطاعم ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 3 طالبات جامعيات باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهن طعام فاسد من أحد المطاعم في بني سويف، وجرى نقلهن إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول "هاجر.ن.ع"، 19 عامًا، و"جنة.م.س"، 19 عامًا، و "أمنية.و.ج"، 19 عامًا، إلى مستشفى بني سويف التخصصي، مصابات بمغص وقيء، واشتباه تسمم غذائي، إدعاء تناولهن طعام فاسد من أحد المطاعم.

جرى عمل الإسعافات الأولية لهن، وسحب عينة قيء لبيان أسباب التسمم، و حجزهن تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهن الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.