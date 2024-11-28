السيطرة على حريق مصنع زيوت في القليوبية (صور)

محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة ليلًا للوقوف على مستوى النظافة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

انتقل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، يرافقه اللواء عبدالفتاح القصاص، مدير الأمن، لتفقد موقع حريق مصنع الزيوت بميت حلفا في قليوب.

وجرى السيطرة على الحريق، فيما تتم أعمال التبريد، وأسفر الحريق عن إصابة شخص بحروق من الدرجة الأولى وجرى نقله إلى مستشفى قليوب لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمصنع زيوت بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي بمنطقة ميت حلفا بقليوب.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق لفحصه والوقوف على أسباب اشتعال النيران به، وجرى الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، وإخماد الحريق قبل أن يمتد إلى المناطق المجاورة.

أسفر الحريق عن إصابة طفل يدعى أحمد سعيد مسعود، 15 عامًا، بحروق من الدرجة الأولى، وجرى نقله إلى مستشفى قليوب لتلقي العلاج، وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق والوقوف على ملابساته.