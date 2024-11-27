5 مصابين في تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميره يوسف:

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي بطريق الكاكولا بمحافظة الإسماعيلية.

وكان اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي أمام مصنع كاكولا.

وأكد مصدر طبي أن المصابين في الحادث هم كلا من: "خلود أحمد قشطة" 32 عاما، تقيم بأرض الجمعيات وعلي أحمد سامي 4 سنوات، وميرفت عبدالظاهر صالح تقيم بالشيخ زايد 58 عاماً، تقييم بالشيخ زايد، والشيماء شريف الدين أحمد 23 عاماً، تقييم بعرايشية مصر.

جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.