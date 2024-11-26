بالفيديو والصور- زحام أمام مكاتب البريد لحجز كراسات شقق سكن لكل المصريين بأسيوط

بالفيديو والصور- إقبال على مكاتب البريد بالقليوبية لشراء كراسات الإسكان

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أسيوط - محمود عجمي:

بدأت مكاتب البريد المميكن بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، فتح باب شراء كراسة الشروط ودفع مقدمات جدية الحجز للمواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"، وذلك لجميع المواطنين بمن في ذلك ذوو الهمم، ابتداءً من اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 وحتى الثلاثاء 24 ديسمبر .

وشهد 12 مكتب بريد بأسيوط إقبالا كبيرا بعد توافد المواطنين لشراء كراسات وحدات الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين 5".

مصراوي ينشر مكاتب البريد المميكن في محافظة أسيوط، وعددها 12 مكتبًا وهي:

مكتب بريد ديروط الرئيسي

العنوان: شارع أبوجبل (شارع أبو ثائر) ديروط

مكتب القوصية الرئيسي

العنوان: شارع متفرع من شارع المساكن الشعبية، ( خلف مجلس المدينة) القوصية

مكتب بريد منفلوط الرئيسي

العنوان: بجوار مأمورية الضرائب العقارية، شارع جمال عبدالناصر، منفلوط

مكتب بريد أسيوط معاشات

العنوان: شارع سعد زغلول، أسيوط

مكتب بريد أسيوط النموذجي

العنوان: شارع محمود فهمي النقراشي بجوار محطة قطار أسيوط

مكتب بريد أبنوب الرئيسي

العنوان: شارع بورسعيد، المساكن الشعبية، أبنوب

مكتب بريد أسيوط الجديدة

العنوان: بجوار مقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة

مكتب بريد أبوتيج الرئيسي

العنوان: الطريق الزراعي أسيوط، سوهاج قبلي ، بجوار قسم جوازات أبوتيج

مكتب بريد صدفا فرعي

العنوان: شارع أبوالعباس ، صدفا

مكتب بريد الغنايم الرئيسي

العنوان: خلف مبني مجلس المدينة، شارع المعهد الديني، الغنايم

مكتب بريد البداري

العنوان: شارع جمال عبدالناصر، البداري

مكتب بريد ساحل سليم الرئيسي

العنوان: أمام النادي الرياضي، ساحل سليم.