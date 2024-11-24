"البحر غضبان".. الأمواج تتجاوز كورنيش الإسكندرية -صور

الإسكندرية – محمد عامر:

تسببت سرعة الرياح في ارتفاع أمواج البحر المتوسط على سواحل الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، لتصل إلى نحو 4 أمتار، دون تأثير على حركة الملاحة البحرية حتى الآن.

وتواصل فرق التمركز والطوارئ التابعة لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية الانتشار بطول طريق الكورنيش، للتعامل مع تأثيرات ارتفاع أمواج البحر وتجاوز المياه الكورنيش في بعض المناطق.

ووفقًا لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية تتراوح سرعة الرياح في المدينة الساحلية بين 60 إلى 85 كيلو متر/ الساعة ودرجات الحرارة بين 10 للصغرى و16 للعظمى، ونسبة الرطوبة من 40 إلى 75%.

كانت نوة "باقي المكنسة" ضربت سواحل الإسكندرية، اليوم الأحد، يصاحبها أمطار خفيفة بدأت فجرًا، ورياح وعواصف شديدة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة لتتراوح بين 19 للعظمى، و17 للصغرى.

وأعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للتعامل مع تداعيات موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة.

ووفقًا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، يصاحب نوة باقي المكنسة أمطار غزيرة ورياح جنوبية غربية وعواصف وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ومن المقرر أن تستمر 4 أيام.

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