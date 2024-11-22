بالصورـ افتتاح 4 مساجد جديدة في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن الدكتور محمود سعد شاهين وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسيوط، اليوم الجمعة، عن افتتاح 4 مساجد جديدة بمراكز ديروط ومنفلوط والفتح.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، إنه تم افتتاح مسجد القاضي بقرية أم القصور بمركز منفلوط، بحضور الشيخ محمد عبد اللطيف محمود، مدير عام الدعوة والمراكز الثقافية بالمديرية، والشيخ ناصر محمد السيد، مدير المتابعة، والشيخ محمد عبد السلام جعفر، مدير إدارة أوقاف منفلوط، والشيخ محمود جميل، مدير مكتب وكيل الوزارة، الذي ألقى خطبة الجمعة.

كما تم افتتاح مسجد أبو دياب بقرية الأكراد بالفتح، بحضور الشيخ أحمد عبد المعز مرزوق، مدير إدارة أوقاف الفتح بحري، ومسجد الواحد الأحد بقرية مسارة بديروط، بعد صيانته وترميمه، بحضور الشيخ محمود عبد المالك، مدير المكتب الفني بالمديرية، ومسجد المنصور بقرية الحوطا الغربية بديروط، بحضور الشيخ عبد الباقي عبد الغني شلقامي، مدير إدارة أوقاف ديروط جنوب، وعدد من رواد المسجد.

تضمنت خطبة الجمعة في جميع المساجد موضوع "أنت عند الله غالٍ"، وشهدت الافتتاحات حضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وجموع غفيرة من المصلين، وسط أجواء من البهجة والفرحة.