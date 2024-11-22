الأمن يضبط عصابة سطت على سيارة مواد غذائية في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

تمكنت الأجهزة الأمنية في بني سويف من القبض على عصابة مكونة من خمسة أشخاص متورطين في السطو المسلح على سيارة نقل مواد غذائية تابعة لإحدى الشركات، وسرقة حمولتها ومبلغ مالي بقيمة 60 ألف جنيه، على أحد الطرق الفرعية بمركز ببا جنوب المحافظة.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتعرض سيارة تابعة لشركة مواد غذائية لهجوم من قبل خمسة ملثمين، اعتدوا بالضرب على السائق ومندوب الشركة، وقاموا بتوثيقهما، ثم سرقوا حمولة السيارة والمبلغ المالي، ولاذوا بالفرار.

وكشفت التحريات أن المتهمين استدرجوا الشركة عبر اتصال هاتفي، طلبوا خلاله توصيل شحنة مواد غذائية إلى منطقة نائية على طريق فرعي يؤدي إلى قرية نزلة الزاوية. وعند وصول السيارة، أوقفها الجناة وأشهروا أسلحة نارية وصاعقًا كهربائيًا في وجه السائق والمندوب، وقاموا بسرقة الشحنة والمبلغ المالي ونقلها إلى سيارتهم الخاصة التي لا تحمل لوحات.

تبين أن المتورطين في الواقعة خمسة أشخاص، من بينهم محاسب يعمل في شركة مواد غذائية بمنطقة حلوان. وعقب تقنين الإجراءات، ألقت قوات الأمن القبض على أربعة من المتهمين، وهم:

"م.و"، 21 عامًا، موظف بشركة مواد غذائية - "ا.م"، 19 عامًا - "م.ر"، 20 عامًا - "ش.ا.ش"، 20 عامًا.

أرشد المتهمون عن الأدوات المستخدمة في الجريمة، والتي تضمنت صاعقًا كهربائيًا، وسلاحين ناريين، وسيارة بدون لوحات، بالإضافة إلى المسروقات.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتمت إحالة المتهمين إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.