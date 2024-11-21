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"سقطت في ترعة القاصد".. جنازة مهيبة لطالبة التمريض "عروس الجنة" بالمنوفية

09:46 م الخميس 21 نوفمبر 2024
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المنوفية - أحمد الباهي:

شيّع المئات من أهالي قرية جنزور، التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الخميس، جثمان "منار خالد محمد أبو عابدة"، البالغة من العمر 22 عامًا، وهي طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التمريض بشبين الكوم، حيث جرت مراسم الجنازة من المسجد الشرقي بالقرية إلى مقابر العائلة، عقب انتهاء تصاريح الدفن بمستشفى شبين الكوم التعليمي.

وتعرضت "منار" صباح اليوم لحادث مأساوي أثناء استقلالها سيارة أجرة متجهة من قريتها إلى شبين الكوم، حيث سقطت السيارة في ترعة القاصد أمام قرية كفر جنزور، ما أدى إلى وفاتها وإصابة 7 آخرين.

وشهد موقع الحادث حضور اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وعدد من القيادات الأمنية، لمتابعة أعمال انتشال السيارة ونقل المصابين إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي ومعهد الكبد. كما ألقت الشرطة القبض على السائق للتحقيق في ملابسات الحادث.

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