جثة و7 مصابين.. بيان رسمي يكشف تفاصيل سقوط ميكروباص في ترعة بالمنوفية

محافظ أسيوط يقضي يومًا ممتعًا في السيرك الأمريكي مع تلاميذ المدارس

المنوفية- أحمد الباهي:

انتقل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، إلى موقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بترعة القاصد على طريق "جنزور- شبين الكوم"، وذلك فور تلقى بلاغ بوقوع الحادث، للوقوف على تداعيات الموقف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمود الكموني مساعد وزير الداخلية - مدير أمن المنوفية واللواء عماد يوسف السكرتير العام، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، عدد من الأجهزة المعنية.

وأكد محافظ المنوفية في بيان اليوم الخميس، أنه فور ورود البلاغ، تواجد ميدانيًا بالموقع وجرى الدفع بـ7 سيارات إسعاف وأطقم الإنقاذ النهري والحماية المدنية والصحة والتدخل السريع للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث.

وتابع أنه جرى انتشال السيارة ونقل جميع المصابين إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لتلقى العلاج والرعاية الأولية واتخاذ كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وأضاف المحافظ أن الحادث أسفر عن وقوع حالة وفاة واحدة و7 مصابين (6 حالات بالتعليمي وحالة أخرى بمعهد الكبد).

وتوجه محافظ المنوفية إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين والتأكد من تقديم الدعم اللازم والرعاية الشاملة لهم، مشددًا برفع درجة الطوارئ وتسخير كافة الإمكانيات الطبية والمتابعة اللحظية والمستمرة للحالات حتى تماثلهم للشفاء العاجل، ومقدمًا خالص التعازي لأسرة المتوفى ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

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