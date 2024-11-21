في عيد ميلاده الـ 27.. متحف النوبة أحد أهم معالم أسوان (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

يحتفل متحف النوبة بأسوان بمرور 27 عامًا على افتتاحه الذي كان في 23 نوفمبر 1997.

قالت ثناء حسن مدير عام متحف النوبة، لـ"مصراوي"، إن المتحف يُعد واحدًا من أهم المزارات السياحية في أسوان، وجذب مئات الآلاف من السائحين المصريين والأجانب لزيارته منذ افتتاحه، حيث يقع المتحف في منطقة أثرية من أجمل المناطق الموجودة بأسوان، ويحتل ربوة عالية بجوار القباب الفاطمية الإسلامية المعروفة، ويتميز بالطراز النوبي المعماري. وحصل المتحف على جائزة أغاخان لأجمل مبنى معماري في العالم عام 2001.

وأضافت مدير عام المتحف أن فكرة إنشاء المتحف ظهرت أثناء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة عام 1960، وتبنتها منظمة اليونسكو، وأعدت الدراسات لبناء المتحف في أوائل الثمانينيات، وخرج المتحف للنور في أواخر التسعينيات، حيث قام المهندس المصري محمود الحكيم بتصميم المتحف. ويتكون المتحف من ثلاثة طوابق، ويحتوي على 5 آلاف قطعة أثرية تمثل مراحل تطور الحضارة والتراث النوبي.

ويضم العرض الخارجي مجموعة من القطع الأثرية، لتماثيل كبيرة ولوحات أثرية مختلفة الأحجام، كما يحتوي المتحف على عرض أثري لتاريخ النوبة عبر العصور المختلفة ونماذج للحياة اليومية في بلاد النوبة القديمة.

وأشارت حسن إلى أن المتحف لا يقتصر على عرض الآثار فقط، بل يقوم بتنظيم ندوات علمية وورش عمل للأثريين والبعثات الأجنبية التي تعمل في أسوان، كما يهتم المتحف بالنشء الجديد، ويوجد بالمتحف قسم خاص بالتربية المتحفية يُجري فيه توعية تلاميذ المدارس بأهمية الآثار والمحافظة عليها، وتدريبهم على الأنشطة المختلفة بشكل عملي.

واختتمت مدير المتحف حديثها لـ"مصراوي" بدعوة المصريين والسياح الأجانب لزيارة المتحف، الذي يعمل يوميًا من 9 صباحًا إلى 5 مساءً. ما عدا يومي الخميس والجمعة، حيث يعمل المتحف فترتين: من 9 صباحًا حتى 5 مساءً، ومن 6 مساءً حتى 9 مساءً. وتبلغ قيمة تذكرة الدخول 30 جنيهًا للمصريين، و10 جنيهات للطلاب المصريين، و400 جنيه للسائح الأجنبي، و200 جنيه للطالب الأجنبي.