حريق مفاجئ يودي بحياة شابين في خيمتهما بأسوان

أسوان – إيهاب عمران:



شهدت قرية وادي علاقي بمحافظة أسوان حادثة مأساوية، حيث لقي شخصان مصرعهما حرقاً داخل خيمتهما.

تلقى اللواء محمد أبو النيل، مدير أمن أسوان، إخطاراً فوريًا من مأمور مركز شرطة أسوان يفيد باندلاع حريق داخل خيمة بقرية وادي علاقي، مما أدى إلى وفاة شخصين كانا بداخلها أثناء نومهما.

وانتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان الحادث، حيث تبين وفاة كل من: كرار محمد كرار (24 عاماً)، وعلى محمد نافع (16 عاماً)، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق لمعرفة أسباب الحريق وملابساته.





