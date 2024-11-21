قروض ميسرة للشباب في المنيا بإجمالي مليون و450 ألف جنيه

المنيا- جمال محمد:

سلَّم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الخميس، قروضًا ميسرة بقيمة إجمالية بلغت مليون و470 ألف جنيه لـ 49 شابًا من خريجي المحافظة، بالإضافة إلى منح جمعيتين أهليتين مبلغ 300 ألف جنيه لتنفيذ مشروعات جديدة، ضمن مبادرة “بداية جديدة” لدعم الشباب وتوفير فرص عمل من خلال تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة.

أكد المحافظ أن جهاز تشغيل شباب الخريجين يمثل جهةً رئيسيةً لتقديم القروض بفائدة ميسرة، بهدف تشجيع الشباب على إطلاق مشروعاتهم الخاصة وتوسيعها، مما يسهم في تعزيز ثقافة العمل الحر وتحقيق التنمية الاقتصادية، مشدداً على أهمية المبادرات التي تتيح للشباب فرصًا حقيقية للدخول إلى سوق العمل، وتحقيق الاستقرار المعيشي.

وأشار المحافظ إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصًا بتهيئة مناخ استثماري مشجع، وتعمل على تمكين الشباب من استغلال الفرص المتاحة لبدء مشروعاتهم، لافتاً إلى أن المحافظة نظمت ملتقيين لتوظيف الشباب مؤخرًا، مع توفير خيارات متنوعة للقروض من جهات مانحة متعددة، لفتح آفاق جديدة أمام الشباب لإقامة مشروعات تناسب احتياجات السوق.

وخلال الحفل، هنأ المحافظ المستفيدين من القروض، متمنيًا لهم النجاح في مشروعاتهم، داعياً الشباب إلى الاستفادة من التسهيلات المتاحة والخبرات التي يقدمها جهاز تشغيل شباب الخريجين .

من جهته، أوضح محمد حسين رئيس جهاز تشغيل شباب الخريجين، أن الجهاز منذ تأسيسه ساهم في توفير 8,400 فرصة عمل من خلال تمويل مشروعات بقيمة 40.2 مليون جنيه عن طريق 268 جمعية، مضيفاً أن الجهاز دعم 1,400 فرد بقروض بقيمة 24.48 مليون جنيه، وساهم فى خلق 2,800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

حضر الفعالية اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة الزراعة، وأماني تامر وكيل مديرية التضامن الاجتماعي وعدد من القيادات التنفيذية .