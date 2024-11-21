12 مكتب بريد.. ننشر أماكن بيع كراسات شروط شقق سكن لكل المصريين فى قنا

قنا -عبدالرحمن القرشي:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، توافر كراسات الشروط الخاصة بحجز شقق "سكن لكل المصريين" بمكاتب البريد المميكن في محافظة قنا، وعددها 12 مكتبًا وهي:

قنا ميدان المديرية

قنا الحصواية

قنا شارع مصنع المكرونة

قوص شارع المحطة

قفط شارع الجيش

نجع حمادي شارع المحكنة

نجع حمادي أمام الجوازات

فرشوط شارع الجمهورية

أبوتشت شارع المحطة

أبو تشت نجع معين

نقادة شارع السوق

الوقف شارع بورسعيد

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