15 مكتب بريد.. ننشر أماكن طرح كراسات شروط "سكن لكل المصريين" فى البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، توافر كراسات الشروط الخاصة بحجز شقق "سكن لكل المصريين" بمكاتب البريد المميكن في محافظة البحيرة، وعددها 15 مكتبًا وهي:

مكتب البريد الرئيسي بالرحمانية.

مكتب بريد رشيد الرئيسي.

مكتب دمنهور الرئيسي.

مكتب بريد شبراخيت الرئيسي.

مكتب بريد كوم حمادة الرئيسي.

مكتب بريد إيتاي البارود الرئيسي.

مكتب بريد أبو المطامير الرئيسي.

مكتب بريد أبو حمص الرئيسي.

مكتب بريد كفر الدوار الرئيسي.

مكتب بريد المحمودية الرئيسي.

المجمع الحكومي.

مكتب بريد حوش عيسى الرئيسي.

مكتب بريد مركز بدر الرئيسي.

مكتب بريد إدكو الرئيسي.

مكتب بريد الدلنجات الرئيسي.

ويمكن لجميع المواطنين، بمن في ذلك ذوي الهمم، شراء كراسة الشروط حتى يوم الثلاثاء المقبل 2024/12/24.

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