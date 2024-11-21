رسالة شكر من شيخ الأزهر لمحافظ الأقصر بسبب عدادات مياه وكهرباء

الأقصر - محمد محروس:

وجه المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، تعليماته إلى مسئولي شركتي مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، بسرعة توصيل عدادات المياه والكهرباء إلى عمارات الإسكان الشعبي في القرنة، وتذليل أي عقبات تواجههم، وعلى الفور بدأ توصيل عدادات المرافق إلى الوحدات السكنية.

جاء ذلك في ضوء الاستجابة السريعة من المحافظ لشكاوى أهالي مركز ومدينة القرنة من القاطنين بعمارات الإسكان الشعبي، والمتضررين من عدم توصيل عدادات المياه والكهرباء إلى وحداتهم السكنية منذ عدة سنوات.

ومن جهته أعرب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن تقديره لجهود المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر، في خدمة أبناء المحافظة، وسرعة استجابته في تذليل العقبات التي تواجههم، وحل العديد من المشكلات العالقة منذ سنوات أبرزها توصيل عدادات المياه والكهرباء إلى عمارات الإسكان الشعبي في القرنة.

