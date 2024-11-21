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حقيقة واقعة مقتل طفلة على يد شقيقها بسبب فيديو تيك توك في سوهاج

12:44 م الخميس 21 نوفمبر 2024

جثة أرشيفية

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

كشف مصدر مسئول بلجنة حماية الطفل بسوهاج، حقيقة واقعة مصرع طفلة بمحافظة سوهاج على يد شقيقها، جراء تلقيها 21 طعنة.

وكانت عدد من المواقع الإخبارية تداولت خلال الساعات الماضية، أخبار عن إقدم مراهق يبلغ من العمر 16 عاما على قتل شقيقته البالغة من العمر 8 أعوام بـ21 طعنة بسبب فيديو على تيك توك.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أن المجني عليها مصابة بطعنتين نافذتين فقط، ونُقلت على إثرهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي العلاج اللازم، مضيفًا أنه تمت زيارتها بالمستشفى وحالتها الصحية مستقرة - طبقًا لما أفاد به الأطباء-.

وذكر المصدر، لمصراوي، أن المتهم أقر بعدم مشاهدته أي محتوى عنيف على مواقع التواصل الاجتماعي سواء "فيس بوك" أو تيك توك، بدورها أجرت النيابة العامة تحليل مخدرات للطفل، لبيان تعاطيه من عدمه.

وكان مأمور قسم شرطة الكوثر، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة بوصول "ر" 8 أعوام تلميذة مصابة بطعنتين نافذتين وجروح وكدمات متفرقة بالجسد.

تبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقها "ر" 16 عامًا طالب أزهري، وأنه تعدى عليها بسلاح أبيض "مطواة"، وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة بإرشاده، وتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج مصرع طفلة مستشفى سوهاج الجامعي
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