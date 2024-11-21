بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في حادث على صحراوي سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب 10 أشخاص بكسور مضاعفة وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، في حادث تصادم مروع بين سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي، بالمنشأة محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج، إخطارًا بالواقعة، وتبين وقوع الحادث بين سيارة نقل قيادة "بركات. م" 33 عامًا سائق ويقيم بمحافظة أسيوط، وسيارة أجرة "ميكروباص" قيادة "محمود. ع" 27 عامًا سائق ويقيم دائرة مركز شرطة جهينة؛ بسبب سير السيارة الأولى في الاتجاه المعاكس واصطدامها بالمواجهة في السيارة الثانية.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة الأولى، وقائد السيارة الثانية، و"علي. ع" 28 عامًا سائق، و"محمد. م" 16 عامًا عامل، و"محمود. ع" 55 عامًا عامل، و"عمر. ا" 17 عامًا عامل، و"ممدوح. س" 47 عامًا صياد، و"حسين. ع" 36 عامًا صياد، و"سلامة. ع" 28 عامًا صياد، و"أسامة. م" 28 عامًا عامل، وجميعهم من مستقلي السيارة الثانية، بكسور مضاعفة وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.