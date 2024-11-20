أسرة الطالبة "ضحية المدينة الجامعية" بالمنوفية : "مستحيل تكون انتحرت"

الغربيةـ مروة شاهين:

كشفت أسرة الطالبة آية أيمن فوزي سعادة، المقيدة بالفرقة الثالثة بكلية الاقتصاد المنزلي "قسم التربوي" جامعة المنوفية، والتي لقيت مصرعها داخل المدينة الجامعية بعد سقوطها من الطابق الرابع، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، عن أنه لا توجد أي خلافات أسرية بين الطالبة وأسرتها، وأنها قضت إجازتها في قرية ميت يزيد التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية في زيارة أقاربها وكانت طبيعية ولا يظهر عليها أي دوافع للانتحار.

وقالت جدة الطالبة، أنها كعادتها تسافر يوم الأحد وقام والدها بتوصليها إلى السيارة هي وصديقتها، والتي توجهت بهما إلى المدينة الجامعية لعودة مباشرة محاضراتها داخل الكلية، قد اطمأنت عليها والدتها بعد وصولها.

وقال جد الطالبة، إنهم فوجئوا باتصال في الساعة 4 من شقيق صديقتها "آية تعبانة وفي المستشفى ومحتاجين أسرتها تروح لها"، وأثناء تحرك الأسرة تلقت اتصال آخر يخبرهم أنها توفيت وفي المشرحة.

وأشار الجد إلى أن الطالبة تتمتع بحسن الخلق والطيبة قائلاً "آية علطول هادئة وفي حالها ودائما وشها بيضحك ومبتسمة ومش بتحب تزعل حد، مستحيل تكون انتحرت وعشان إيه تنتحر".

كانت النيابة العامة باشرت تحقيقات مع زملاء الطالبة وأفراد من أسرتها وكذلك مسؤولي إدارة المدينة الجامعية للوقوف على أسباب وتفاصيل الواقعة.

والجدير بالذكر أن رئيس جامعة المنوفية أعلن تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق بالتزامن مع تحقيقات النيابة العامة الجارية.