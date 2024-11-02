14 صورة ترصد إقبال السياح على زيارة دير سانت كاترين رغم شائعات إخلائه

جنوب سيناء – رضا السيد :

استقبلت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، 500 سائح من مختلف جنسيات العالم، للاستمتاع بأجوائها الشتوية، ومشاهدة غروب وشروق الشمس من قمة جبل موسى أعلى قمة جبلية بمصر، وزيارة الأماكن السياحية بها وعلى رأسها دير سانت كاترين، وذلك رغم انتشار الشائعات حول إخلاء الدير.

قال مبروك الغمريني رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة تشهد كل يوم تزايد أعداد السائحين القادمين إليها عن اليوم الآخر، واستقبلت المدينة اليوم 500 سائح من مختلف الجنسيات، بواقع 410 سياح، و 90 زائر مصري، مشيرًا إلى أن السياحة الداخلية تنتعش بالمدينة خلال العطلات الأسبوعية، خاصة أن المدينة تعتمد على السياحة اليومية وسياحة العطلات والأعياد.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن الـ 500 سائح حرصوا على زيارة دير سانت كاترين، وزيارة المناطق السياحية الدينية به، بالإضافة إلى السائحين الذين هبطوا من قمة الجبل صباح اليوم، مؤكدًا أن عدد كبير من السائحين سيصعدون جبل موسى في رحلة ليلية لصعود الجبل والانتظار على قمته حتى صباح غدًا، للاستمتاع بمشهد الشروق، وذلك برفقة دليل بدوي للحفاظ على سلامتهم.

وأكد أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية للحفاظ على سلامة السائحين الذين صعدوا الجبل في رحلة ليلية، والتأكيد على كل دليل بدوي بمتابعة الفوج الخاص به، وتقديم المساعدة لهم.

وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي، تداولت أنباء بشأن وجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامنًا مع تطوير المنطقة، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة جنوب سيناء، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لوجود مخططات لإخلاء الدير، مشددةً على أن دير سانت كاترين مفتوح ويعمل بشكل طبيعي، مع استمرار جميع إدارته ومسؤولية من القساوسة والرهبان في القيام بأعمالهم دون وجود أي مخططات لإخلائه.

كما أشارت محافظة جنوب سيناء، إلى أن هناك تعاون مستمر ومشترك مع الدير بما يعكس دعم الجهود المبذولة لحماية التراث الديني والثقافي للدير، باعتباره رمزًا دينيًا وتاريخيًا هامًا، موضحةً أنه يتم حاليًا تطوير منطقة سانت كاترين بأكملها، سعيًا لتقديم هذه البقعة المقدسة في أبهى صورة لها تقديرًا لقيمتها الروحية، وجعلها مزارًا سياحيًا عالميًا، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.